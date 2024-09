Filha de Elon Musk critica fala de pai sobre apoio de Taylor Swift a Kamala Harris

Cantora mostrou publicamente estar do lado da candidatura democrata na última semana, escrevendo em seus perfis nas plataformas digitais que a candidata lutava por "direitos e causas" compatíveis a ela

A filha do bilionário Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, usou as redes sociais na quinta-feira, 12, para criticar os comentários machistas feitos pelo magnata contra Taylor Swift, após a artista ter anunciado apoio a Kamala Harris. Ela considerou o comportamento do pai como "repugnante, nojento e sexista".

A cantora mostrou publicamente estar do lado da candidatura democrata na última semana, escrevendo em seus perfis nas plataformas digitais que a candidata lutava por "direitos e causas" compatíveis a ela.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No fim do texto, publicado com uma foto da artista segurando um gato, ela assina como "senhora dos gatos sem filhos". A menção é uma crítica ao candidato republicano a vice-presidência JD Vance, que anteriormente havia usado essa expressão para descrever Kamala Harris.