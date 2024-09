Exército israelense busca recuperar reféns através de 'todos os meios'

"Temos que fazer tudo, todo o possível e (usar) todos os meios para devolvê-los para casa", acrescentou durante uma breve visita de jornalistas estrangeiros, incluindo um cinegrafista da AFP, com o Exército de Israel à Faixa de Gaza.

Devido às restrições impostas por Israel após a eclosão da guerra, há mais de 11 meses, os jornalistas internacionais não podem entrar sozinhos neste território palestino devastado pelos bombardeios e confrontos.

O anúncio, no início de setembro, da descoberta de seis reféns mortos provocou indignação em Israel, onde aumentam as críticas contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por não ter feito o suficiente para chegar a um acordo com o Hamas que permitisse a libertação dos sequestrados.