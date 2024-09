'Escravo do medo': fantasma da era dos gulags assombra Rússia de Putin

"Não é normal quando você começa a se comportar como seus antepassados. Tremores toda vez que o telefone toca [...] pensando o tempo todo com quem você está falando e sobre o que está falando", diz à AFP Maria, uma moscovita de 47 anos.

Dois anos e meio após o início de sua ofensiva militar, a Rússia prendeu centenas de pessoas por protestar ou falar, mesmo em privado, contra essa operação, em uma campanha de repressão que paralisou os críticos internos do Kremlin.

Sua esposa também foi detida e passou quatro anos no Gulag, a rede soviética de campos de trabalhos forçados.

Enquanto folheia um livro com imagens das vítimas das purgas de Stalin, Maria aponta para seu bisavô. De origem polonesa, ele foi declarado "inimigo do povo" e executado em 1938 por "espionagem".

A avó de Maria, que viveu com o estigma de ter seus pais considerados "inimigos do povo", sempre temia ser presa.

Maria agora sente um medo semelhante. Ela teme ser rotulada como "agente estrangeiro", uma etiqueta moderna com conotações da era stalinista que é utilizada para reprimir os críticos do regime do presidente Vladimir Putin.

- Autocensura -