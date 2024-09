Entre apoio e críticas, chineses se dividem sobre reforma da aposentadoria

"O que me preocupa é que nós, jovens de hoje, já estamos tão imersos na competição e no estresse que não necessariamente chegaremos à idade de aposentadoria", acrescenta.

"Minha primeira reação foi: quando poderei começar a receber minha aposentadoria?", declara à AFP Xinzi, uma jovem de 30 anos de Pequim que trabalha com marketing.

"Aceitável" para alguns, "incompreensível" para outros. Os chineses reagem de diferentes formas ao fato de que terão que trabalhar pelo menos três anos a mais, após o anúncio oficial do aumento gradual da idade de aposentadoria a partir de 2025.

As autoridades anunciaram na sexta-feira (13) um aumento gradual da idade legal para a aposentadoria, que será elevada para 63 anos para os homens, em vez dos atuais 60. E para as mulheres, passará de 50 para 55 anos, ou de 55 para 58 anos, dependendo do tipo de atividade.

O aumento será implementado ao longo de 15 anos, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Xinzi também está preocupada com o mercado de trabalho na China, onde a taxa de desemprego entre os jovens de 16 a 24 anos era de 17,1% em julho.