Chanceler israelense acusa chefe da diplomacia da UE de ser 'antissemita' após críticas a bombardeio

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, qualificou neste sábado (14) como "antissemita" o alto representante da diplomacia europeia, Josep Borrell, que se disse "escandalizado" pela morte de funcionários da ONU em um bombardeio israelense em Gaza.

"Josep Borrell é um antissemita e um crítico de Israel que constantemente tenta aprovar resoluções e sanções da UE contra Israel, apenas para ser bloqueado pela maioria dos Estados-membros" do bloco, afirmou Katz em um comunicado.

Borrell criticou na quinta-feira "o desprezo pelos princípios fundamentais do direito internacional humanitário", no dia seguinte a um bombardeio israelense que matou 18 pessoas em uma escola que abrigava refugiados de guerra no centro da Faixa de Gaza, segundo dados da Defesa Civil do território palestino.