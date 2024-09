Autor de ataque contra presidente de Comores é encontrado morto em sua cela

O homem que feriu o presidente de Comores, Azali Assoumani, com uma faca, na sexta-feira, foi encontrado morto em sua cela, informou o procurador deste arquipélago do sudeste africano em coletiva de imprensa neste sábado (14).

Segundo o procurador, uma investigação está em andamento "para entender as circunstâncias ou motivações que levaram o jovem a querer atentar contra a vida do presidente", bem como as circunstâncias de sua morte, acrescentou.

O presidente, ex-chefe do Estado-Maior do Exército, chegou ao poder com um golpe de Estado em 1999. Permaneceu no cargo por via eleitoral durante o período 2002-2006 e foi reeleito em 2016 para comandar o país extremamente pobre de 870.000 habitantes.

As últimas eleições, em janeiro deste ano, foram questionadas por manifestações reprimidas com forte truculência no arquipélago, formado por três ilhas no oceano Índico.

