Zimbábue vai sacrificar 200 elefantes para enfrentar escassez de alimentos

O Zimbabué vai sacrificar 200 elefantes para enfrentar a escassez de alimentos causada pela pior seca em décadas no sul da África, anunciou nesta sexta-feira (13) a autoridade responsável pela fauna, seguindo o exemplo da Namíbia.

O país tem "mais elefantes do que precisa", declarou nesta semana no Parlamento o ministro do Meio Ambiente, acrescentando que ordenou à Autoridade de Parques e Vida Selvagem do país (ZimParks) que proceda com a matança seletiva. Os 200 elefantes vão ser caçados na reserva natural de Hwange, a maior do país, informou à AFP o diretor-geral da ZimParks, Fulton Mangwanya.

Calcula-se que o Zimbábue abrigue 100 mil elefantes, a segunda maior população do mundo, depois de Botsuana. Segundo a ZimParks, existem 65 mil desses mamíferos apenas em Hwange, quatro vezes mais do que o parque pode abrigar.