Wall Street fecha em alta e confiante em inflação moderada

O S&P 500 e o Nasdaq fecharam todas as suas sessões desta semana no azul.

O mercado recebeu com otimismo os dados sobre a queda dos preços de produtos importados (-0,3% em agosto em comparação com julho), superando as expectativas, além das conclusões da pesquisa da Universidade de Michigan sobre a confiança dos consumidores.

O índice de confiança alcançou 69%, contra 67,9% em agosto, de acordo com a estimativa preliminar do centro de estudos divulgada nesta sexta-feira.

Além disso, os consumidores estão confiantes em que o aumento dos preços se moderará de forma duradoura.