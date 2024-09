Vitor Roque marca na vitória do Betis sobre o Leganés (2-0) pelo Espanhol

O brasileiro Vitor Roque marcou seu primeiro gol com a camisa de seu novo time, o Betis, na vitória em casa por 2 a 0 sobre o Leganés, nesta sexta-feira (13), no duelo que abriu a 5ª rodada do Campeonato Espanhol. Emprestado pelo Barça, Vitor Roque marcou na reta final (85') e garantiu assim que os três pontos ficassem em Sevilha, depois do seu companheiro Ez Abde abrir o placar aos 73 minutos de jogo no estádio Benito Villamarín. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na classificação, o Betis sobe à nona posição, com 5 pontos, os mesmos do Leganés (11º).

O Betis, porém, disputou um jogo a menos, válido pela terceira rodada contra o Getafe que foi adiado devido à disputa do jogo de volta do playoff de acesso à Liga Conferência. A má notícia da noite para o Betis e para o seu treinador, o chileno Manuel Pellegrini, foi a lesão do meia português William Carvalho. Ele machucou o pé esquerdo e precisou ser retirado de maca no meio do primeiro tempo. "A lesão de William parece séria. Ele sentiu uma distensão no tendão de Aquiles", revelou Pellegrini após o jogo.

No sábado, a quinta rodada espanhola continuará com quatro jogos, com destaque para a visita do Real Madrid (2º) à Real Sociedad (13ª). O Real Madrid inicia a rodada deste fim de semana a quatro pontos do líder, o Barcelona, que visita o Girona (5º). Com 12 pontos, o Barça é o único time que venceu seus quatro jogos. --- Jogos da 5ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira: Betis - Leganés 2 - 0 - Sábado:

(09h00) Mallorca - Villarreal (11h15) Espanyol - Alavés (13h30) Sevilla - Getafe

(16h00) Real Sociedad - Real Madrid - Domingo: (09h00) Celta Vigo - Valladolid