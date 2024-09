Tufão Yagi castiga Mianmar, que tem evacuações em massa

Em Mianmar, as enchentes mataram pelo menos 33 pessoas e deslocaram cerca de 235.000, informou a junta governante nesta sexta-feira, acrescentando que as comunicações com muitas regiões ficaram interrompidas.

As autoridades estão investigando relatos não confirmados sobre dezenas de trabalhadores migrantes desaparecidos após deslizamentos de terra em uma área de mineração de ouro na região de Mandalay (centro), de acordo com o porta-voz da junta, Zaw Min Tun.

Em Hanói, capital do Vietnã, moradores limpavam com pás, escovas e mangueiras os escombros e a lama após a baixa das águas que inundaram algumas partes da cidade, onde o sol apareceu pela primeira vez em dias.

No total, 130.000 pessoas foram evacuadas no norte do Vietnã desde a passagem do tufão Yagi no sábado. Muitas ainda não puderam retornar para suas casas e mais de 135.000 residências estão danificadas, segundo as autoridades.

O incidente mais mortal ocorreu quando um deslizamento de terra destruiu uma aldeia na província montanhosa de Lao Cai, matando 48 pessoas.

Oito pessoas que estavam desaparecidas após um deslizamento de terra retornaram sãs e salvas.

O norte da Tailândia também foi gravemente afetado, com as piores inundações em 80 anos em um distrito fronteiriço com Mianmar.

As autoridades informaram nesta sexta-feira que um deslizamento de terra na província tailandesa de Chiang Rai deixou 10 mortos.

