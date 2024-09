Trumpistas declaram guerra a aliada radical de Trump

A exuberante e criticada Laura Loomer, 31, foi vista na última quarta-feira com o candidato republicano à Casa Branca em um local de destaque, durante a cerimônia que lembrou em Nova York os ataques do 11 de Setembro. Na véspera, a ativista havia assistido nos bastidores ao debate eleitoral entre o ex-presidente e Kamala Harris.

"Os republicanos que me atacam estão apenas com inveja, porque não estavam no avião com o presidente Trump", reagiu Laura hoje no X. Questionado na Califórnia, Trump declarou: "Ela é um espírito livre, fala o que quer."

Horas mais tarde, o ex-presidente publicou em sua rede social: "Laura Loomer não trabalha na minha equipe de campanha. Não concordo com suas declarações, mas, assim como as milhões de pessoas que me apoiam, ela está cansada de ver os marxistas e fascistas da esquerda radical me atacarem e difamarem."

Laura se descreve como "jornalista investigativa", mas muitos dos seus detratores a acusam de ser racista, homofóbica, transfóbica e islamofóbica. Assim como seu mentor, 47 anos mais velho, ela é conhecida por sair do tom, agitando as redes sociais.