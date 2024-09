Trump exaltado e Kamala questionada em região de extração de gás de xisto na Pensilvânia

Para o agricultor da Pensilvânia George Wherry, de 85 anos, extrair gás natural por meio da controversa técnica do "fracking" é uma forma de ter "liberdade" econômica, uma das muitas razões para votar em Donald Trump em novembro, neste estado crucial para as eleições presidenciais.

O fraturamento hidráulico, ou "fracking", é uma técnica que extrai hidrocarbonetos da rocha a grandes profundidades.

No estado da Pensilvânia, rico em gás natural e vital para as eleições presidenciais de novembro, Trump e sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris, disputam o apoio dos eleitores com base em suas posturas sobre esse método questionado pelos ambientalistas.