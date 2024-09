Tribunal da RDCongo condena à morte 37 envolvidos em 'tentativa de golpe'

Eles foram declarados culpados de associação para cometer crimes, de terem realizado atentados e, com exceção de um deles, de terrorismo.

"O tribunal pronuncia a pena máxima: a pena de morte", repetiu o major Freddy Ehume, presidente do tribunal instalado na prisão militar de Ndolo, na capital Kinshasa, ao ler o veredicto de cada um dos condenados.

Um tribunal marcial na República Democrática do Congo condenou à morte, na quinta-feira (12), 37 pessoas, incluindo três americanos, acusadas de uma "tentativa de golpe de Estado" que o exército do país africano afirma ter frustrado em maio.

Dos 51 acusados, 14 foram absolvidos após ter sido comprovado que não possuíam "qualquer ligação" com o caso, indicou o tribunal.

Os advogados de defesa indicaram à AFP a intenção de recorrer no prazo legal de cinco dias.

Na noite de 19 de maio, dezenas de homens armados e uniformizados atacaram a casa em Kinshasa do ministro Vital Kamerhe, que desde então se tornou presidente da Assembleia Nacional. Dois policiais que estavam de plantão na residência morreram no ataque.

O julgamento não aprofundou as motivações dos membros da operação e seus possíveis patrocinadores.

O Ministério Público solicitou a pena de morte para 50 deles, com exceção de uma pessoa que, segundo laudos médicos, sofre de "distúrbios psicológicos".

Os membros do comando filmaram-se agitando a bandeira do Zaire, antigo nome da RD Congo na época do ditador Mobutu, derrubado em 1997.

Cerca de quarenta agressores foram presos na ação e quatro foram mortos pelas forças de segurança, incluindo o líder do grupo, Christian Malanga, um congolês de 41 anos que vivia nos Estados Unidos.

