Traficante mexicano 'El Mayo' Zambada se declara 'não culpado' em tribunal de Nova York

O cofundador do cartel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, declarou-se "não culpado" nesta sexta-feira (13) perante um tribunal de Nova York, onde será julgado por 17 acusações, incluindo atividade criminosa e tráfico de drogas, que podem levá-lo a passar o resto de sua vida na prisão.

Vestido com um traje de presidiário e fisicamente debilitado – precisou de ajuda para se levantar da cadeira ao sair da sala do tribunal – Zambada, de 76 anos, ouviu as acusações contra si, às quais se declarou "não culpado" por meio de seu advogado. Sua próxima audiência está marcada para 31 de outubro e ele aguardará o julgamento na prisão.

