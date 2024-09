Senado argentino aprova lei de emergência orçamentária para universidades

O Senado argentino aprovou na madrugada desta sexta-feira (13) a lei de financiamento universitário promovida pela oposição, que prevê uma atualização orçamentária e a recomposição salarial dos funcionários, embora o governo tenha antecipado que pretende vetar a lei por considerá-la deficitária.

Com 57 votos a favor, 10 contra e uma abstenção, "está aprovada, em geral e em particular, a ordem do dia 146/24, que vira lei e será comunicada ao Poder Executivo nacional", anunciou o senador Bartolomé Abdala, que estava no comando da Câmara ao final da votação.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A lei declara a emergência orçamentária do sistema universitário e solicita ao Poder Executivo a atualização dos salários com base na inflação acumulada desde dezembro de 2023, que soma 144%.