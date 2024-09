Semana de violência deixa ao menos 15 mortos e 20 sequestrados no estado mexicano de Sinaloa

A escalada de violência que abala desde segunda-feira o estado mexicano de Sinaloa (noroeste), devido ao confronto interno de uma poderosa organização do narcotráfico, deixou pelo menos 15 mortos e 20 sequestrados, informou nesta sexta-feira (13) o Ministério Público local.

Os combates armados que afetam a capital Culiacán e seus arredores estão relacionados a disputas internas do Cartel de Sinaloa, após a detenção nos Estados Unidos de um de seus líderes, Ismael "El Mayo" Zambada, explicaram as autoridades.

Sócio do ex-líder do Cartel de Sinaloa, Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, "El Mayo" rejeitou as acusações de tráfico de drogas diante de um tribunal em Nova York.