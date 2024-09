'Retornei, mas isso está longe de ser vida', afirma em Paris uma ex-refém do Hamas em Gaza

Shani Goren, uma ex-refém israelense em Gaza, testemunhou nesta sexta-feira (13) sobre a dificuldade que tem em retomar a vida normal durante um evento em Paris com familiares de reféns do kibutz Nir Oz, um dos mais afetados durante o ataque de 7 de outubro do Hamas em Israel.

"Se passaram 343 dias desde aquele sábado em que fui sequestrada em minha casa no kibutz Nir Oz", detalhou Goren durante o evento organizado pelo Crif (Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França) no bairro judeu de Marais, no centro de Paris.

A jovem, que passou 55 dias em cativeiro em Gaza, fez parte do grupo de reféns liberados durante a única trégua de uma semana entre Israel e o Hamas no final de novembro de 2023.