Pochettino diz que EUA deve lutar pelos "grandes troféus"

"Uma das grandes inspirações que devemos ter é a nossa seleção feminina", disse o ex-técnico do Chelsea, Tottenham e Paris Saint-Germain, entre outros.

"Acreditamos que podemos trabalhar juntos para vencer, não apenas vencer jogos, mas lutar pelos grandes troféus, estar lá lutando pela Copa do Mundo e pela Copa América, que é o sonho de todos os torcedores", disse Pochettino em sua apresentação como técnico dos EUA.

O novo treinador dos Estados Unidos, o argentino Mauricio Pochettino, disse nesta sexta-feira (13) que a seleção americana deve lutar pelos títulos mais importantes e deu como exemplo a seleção feminina do país, hegemônica no esporte.

Ele afirmou que "Emma [Hayes] é uma das melhores treinadoras do mundo, a seleção feminina ganhou tudo e devemos igualar o que elas fizeram".

Pochettino, de 52 anos, é o primeiro técnico latino-americano a comandar a seleção principal dos Estados Unidos.

A seleção americana disputou recentemente dois amistosos durante a data Fifa, em setembro, com derrota para o Canadá e empate contra a Nova Zelândia, o que deixou mais perguntas do que respostas no ar.