Maduro condecora militares sancionados pelos EUA após eleição na Venezuela

O presidente Nicolás Maduro condecorou, nesta sexta-feira (13), os quatro militares sancionados pelos Estados Unidos em meio ao seu questionamento sobre a reeleição do governante venezuelano.

A Força Armada da Venezuela criticou mais cedo a nova bateria de sanções, que atingiu um total de 16 funcionários de instituições como o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), o Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e o Parlamento, controlado pelo chavismo.

“Não poderão deter o curso da Revolução Bolivariana, nem com ameaças, nem com sanções, com nada", afirmou Maduro, proclamado reeleito para o terceiro mandato consecutivo, até 2031.