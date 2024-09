Leclerc domina treinos livres acirrados nas ruas de Baku

Roda contra roda. Charles Leclerc fez o melhor tempo nesta sexta-feira (13) no primeiro dia de treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, seguido de perto por Sergio Pérez, que ficou em segundo.

O companheiro de equipe do mexicano na Red Bull, o líder do Mundial de pilotos Max Verstappen, teve um papel mais discreto neste dia, composto por duas sessões de treinos livres às margens do Mar Cáspio.

Leclerc passou uma boa impressão até o momento, antes da pole position ser decidida no sábado, mas Pérez, vencedor no ano passado no Azerbaijão, ficou nesta sexta-feira a apenas seis milésimos de segundo da Ferrari do monegasco.