Justiça indiana liberta principal opositor de Modi sob fiança

A sua libertação foi acompanhada pelo pagamento de uma fiança de um milhão de rúpias (12 mil dólares ou 67,8 mil reais à taxa de câmbio atual) e pela proibição de falar publicamente sobre o seu caso, de ir ao seu escritório e de assinar documentos oficiais.

Kejriwal é o líder do partido Amam Aadmi e faz parte da aliança que tentou derrotar Modi. Ele sempre negou qualquer ato repreensível e se recusou a renunciar ao cargo após sua prisão.

O opositor já tinha sido libertado sob fiança há algumas semanas por decisão do Supremo Tribunal para poder participar na campanha para as eleições gerais. Mas no dia 1º de junho teve que voltar à prisão, antes do último dia das eleições.