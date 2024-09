Junta birmanesa pede ajuda estrangeira após inundações

O comandante da junta militar birmanesa pediu ajuda estrangeira para lidar com o impacto de inundações que deixaram 33 mortos e mais de 235 mil deslocados, informou neste sábado (14) a imprensa oficial.

"Funcionários do governo devem entrar em contato com outros países para fornecer ajuda de resgate e socorro às vítimas", disse na sexta-feira o general Min Aung Hlaing, segundo o jornal Global New Light.

Mais de 235 mil pessoas tiveram que deixar suas casas devido a inundações causadas pelo tufão Yagi, informou na sexta-feira a junta do país, mergulhado na miséria e em um conflito interno desde o golpe militar de 2021.