Inter acerta venda de Priscila na maior transação da história do futebol feminino brasileiro

A promissora atacante brasileira Priscila, de 20 anos, foi vendida pelo Internacional de Porto Alegre ao América do México, naquela que é considerada a maior venda do futebol feminino no Brasil, informou na quinta-feira o seu agora ex-clube.

"Esta é a maior transação da história do futebol feminino brasileiro e uma das maiores do mundo, com um valor aproximado de R$ 2,8 milhões", indicou o Inter num comunicado.

Além disso, o clube gaúcho garantiu o recebimento de 20% de valor em venda futura e "bônus adicionais" dependendo do desempenho da atleta.