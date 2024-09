Incêndios não dão trégua no país

Em meio à pior seca desde que se tem registro, o país continuava lutando nesta sexta-feira (13) contra milhares de incêndios, cuja fumaça afetava algumas de suas principais cidades e países vizinhos.

"O governo federal, juntamente com os governos estaduais e municipais, trabalha para combater os focos de incêndio criminosos no país", publicou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na rede social Bluesky.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O número de incêndios nos primeiros 12 dias de setembro (49.266) superou os registrados no mesmo mês do ano passado (46.486), segundo medições do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) com base em dados de satélite. Até a meia-noite de ontem, o país acumulava 60,7% das queimadas ocorridas em setembro em toda a América do Sul, segundo a entidade.