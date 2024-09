Homenagens à atleta Rebecca Cheptegei na véspera de seu funeral

Familiares e ativistas dos direitos das mulheres homenagearam nesta sexta-feira a atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, no Quênia, onde vivia e foi assassinada. A cerimônia foi realizada na cidade de Eldoret (Vale do Rift), perto do local onde morava.

A maratonista de 33 anos morreu após ferimentos graves sofridos em um ataque do namorado, que a encharcou com gasolina e ateou fogo.

O funeral está marcado para sábado em Bukwo, no Uganda, onde vive sua família.