Grande tsunami procedente da Groenlândia gerou evento sísmico de nove dias

Um tsunami provocado por um deslizamento de terra em um fiorde da Groenlândia, causado pelas mudanças climáticas, gerou um evento sísmico de nove dias que sacudiu a Terra em setembro de 2023, revelou uma equipe internacional de pesquisadores na revista Science.

"O que é completamente único sobre este evento é o tempo de duração do sinal sísmico e quão constante foi a frequência", explicou nesta sexta-feira um dos autores do estudo, Kristian Svennevig, do Serviço Nacional de Geologia da Dinamarca e Gronelândia (GEUS).

"Outros deslizamentos de terra e tsunamis produziram sinais sísmicos, mas apenas por algumas horas e de maneira localizada. Este foi observado globalmente até a Antártica", acrescentou.