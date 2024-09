Funcionários da Boeing votam a favor de greve na região de Seattle

Os funcionários da Boeing na região de Seattle aprovaram uma greve e rejeitaram um acordo que a gigante da aviação apresentou como um benefício para os trabalhadores, diante da situação financeira difícil da empresa.

Os trabalhadores rejeitaram a proposta de acordo com 94,6% dos votos e aprovaram uma greve com 96%, anunciou Jon Holden, presidente do 'International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAM) Distrito 751'.

"Nossos membros falaram de maneira clara esta noite", afirmou o líder do sindicato que representa mais de 30 mil funcionários da fabricante aeronáutica na região.