Francisco retornou a Roma após a viagem mais longa de seu papado

O papa Francisco retornou a Roma nesta sexta-feira (13) depois de uma viagem de 12 dias por quatro países do Sudeste Asiático e da Oceania, a mais longa e distante do seu pontificado, durante a qual esclareceu dúvidas sobre o seu estado de saúde.

Vindo de Singapura, o avião do jesuíta argentino, de 87 anos, pousou pouco antes das 19h00 locais (14h00 no horário de Brasília) no aeroporto de Fiumicino, na capital italiana, informou um jornalista da AFP que o acompanhou durante toda a viagem.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

cmk/gab/fjb/js/sag/aa/mvv