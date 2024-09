EUA acusa Rússia de participar de 'operações' para 'desestabilizar' a Argentina

A Rússia “participa de operações destinadas a desestabilizar o governo da Argentina e aumentar a tensão entre o país sul-americano e seus vizinhos", afirmou o Departamento de Estado americano nesta sexta-feira (13).

Washington considera que o governo do presidente Vladimir Putin colocará em prática essas ações por meio do veículo de comunicação russo "RT, de suas filiais e de sua estratégia encoberta".

O Departamento de Estado citou a Argentina como exemplo de “atividade de influência encoberta” do RT no mundo. Também mencionou as plataformas African Stream e Red, esta última com sede em Berlim, bem como a contratação de um jornalista baseado em Paris para “liderar projetos de influência dirigidos a francófonos".