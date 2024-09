Equador marca eleição presidencial para 9 de fevereiro

"O dia da votação deste processo eleitoral acontecerá no domingo, 9 de fevereiro de 2025, e serão eleitos os seguintes cargos: presidente e vice-presidente da República do Equador, cinco representantes do Parlamento andino e 151 representantes da Assembleia Nacional", afirmou o CNE.

O presidente tem uma relação tensa com sua atual vice-presidente, Verónica Abad, que designou como embaixadora em Israel.

Ele teve uma vitória surpreendente nas últimas eleições e chegou ao poder em novembro do ano passado para governar por 18 meses (até maio de 2025) em substituição ao direitista Guillermo Lasso, que recorreu a uma figura constitucional para antecipar as eleições e evitar o impeachment pelo Congresso, de maioria opositora.

Noboa, que concentra seu curto governo em políticas de linha dura contra as organizações do narcotráfico que assolam o país, chegou ao poder com 52% dos votos válidos no segundo turno contra a candidata Luisa González (apoiada pelo ex-presidente Rafael Correa), que disputará novamente a presidência.