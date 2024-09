Diplomatas de países europeus e árabes conversam em Madri sobre criação de Estado palestino

A Espanha, que em maio reconheceu a Palestina como Estado, tem sido muito crítica em relação à postura de Israel na guerra contra o Hamas em Gaza.

O conflito, que está próximo de completar um ano, já deixou pelo menos 41.118 mortos na Faixa de Gaza, segundo os últimos números do Ministério da Saúde do território palestino, governado pelo Hamas.

O conflito eclodiu após um ataque do Hamas no sul de Israel no dia 7 de outubro, que causou a morte de 1.205 pessoas, em sua maioria civis, de acordo com um balanço da AFP baseado em dados oficiais israelenses.