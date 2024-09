Coreia do Norte revela fotos de instalações de enriquecimento de urânio

A Coreia do Norte divulgou pela primeira vez nesta sexta-feira, 13, imagens de uma central de enriquecimento de urânio para uso em armas nucleares, devido a uma visita de Kim Jong-un ao local. De acordo com relatos da imprensa estatal, o ditador norte-coreano pediu esforços mais fortes para "aumentar exponencialmente" o número de armas nucleares do país.

Não está claro se o local está no principal complexo nuclear norte-coreano de Yongbyon, mas esta é a primeira divulgação pública de uma instalação de enriquecimento de urânio pelo país desde que mostrou uma em Yongbyon para acadêmicos americanos em 2010.

Embora a recente revelação provavelmente seja uma tentativa de aumentar a pressão sobre os Estados Unidos e seus aliados, as imagens divulgadas pela mídia norte-coreana podem fornecer informações valiosas para os analistas estimarem a quantidade de ingredientes nucleares que a Coreia do Norte produziu.