Biden com boné de Trump e retórica anti-imigração marcam campanha única nos EUA

Durante uma visita na quarta-feira a um quartel dos bombeiros na Pensilvânia, Joe Biden conversou com um homem que estava sentado usando um boné vermelho com o lema "Trump 2024".

A campanha para as eleições presidenciais dos Estados Unidos trouxe nesta semana cenas inusitadas, como a de um governador salvando alguém que estava se engasgando com uma lagosta, Joe Biden usando um boné de Donald Trump e Trump fazendo falsas afirmações de que migrantes comem animais de estimação.

A cena inusitada foi um gesto para promover a unidade do país no 23º aniversário dos ataques de 11 de setembro perpetrados pela rede Al Qaeda, afirmou um porta-voz da Casa Branca.

A retórica conspiratória com tons racistas desencadeou alertas de bomba e obrigou evacuações e fechamentos de escolas nesta pequena cidade de Ohio, no nordeste dos Estados Unidos.

No domingo, em Hampton Beach, Christian Moreno estava comendo rolos de lagosta durante um concurso nesta cidade costeira de New Hampshire conhecida por suas iguarias com frutos do mar.

De pé no palco, diante de dezenas de pessoas que assistiam enquanto ele comia um pedaço após o outro, o homem começou a se engasgar e fez sinais de que precisava de ajuda.

Então, um homem correu até ele e lhe fez massagens abdominais. Era Chris Sununu, governador do estado.