Bellingham e Tchouaméni desfalcam Real Madrid contra Real Sociedad

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmou nesta sexta-feira (13) as ausências de Aurélien Tchouaméni e Jude Bellingham na viagem do atual campeão europeu a San Sebastián para enfrentar a Real Sociedad no sábado às 16h00 (horário de Brasília), pela quinta rodada da LaLiga.

Os dois meio-campistas não participaram no treino coletivo desta sexta, nem Eduardo Camavinga, Dani Ceballos e David Alaba, os três em recuperação.

"Amanhã eles não vão jogar, é muito cedo. Veremos se estarão disponíveis na terça-feira na Liga dos Campeões", declarou Ancelotti durante uma coletiva de imprensa, se referindo à estreia no torneio europeu contra o Stuttgart, na terça, no Santiago Bernabéu.