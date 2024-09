Beckham comparece ao funeral de Sven-Goran Eriksson na Suécia

Eriksson morreu aos 76 anos em 26 de agosto de câncer no pâncreas.

Várias centenas de pessoas, incluindo David Beckham, compareceram ao funeral de Sven-Göran Eriksson, ex-treinador de vários clubes europeus e da Inglaterra, nesta sexta-feira (13) na sua cidade natal, Torsby, no sudoeste da Suécia.

Entre os 600 participantes estavam sua ex-namorada Nancy Dell'Olio, Beckham e o ex-técnico Roy Hodgson.

"Apesar da sua doença, os últimos dias de Sven-Göran foram cheios de vida. Ele recebeu homenagens de todo o mundo, muitos dos quais confirmaram o seu compromisso como treinador e nos seus corações", declarou a pastora Ingela Älvskog no seu funeral.

"Tanta alegria, tantas risadas... No meio da dor há espaço para a gratidão", acrescentou sobre uma cerimônia em que os participantes se reuniram do lado de fora da igreja com uma rosa nas mãos.