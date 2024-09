Alemanha insiste que não entregará armas de longo alcance à Ucrânia

Políticos alemães, incluindo os membros da coalizão do governo de Olaf Scholz, lhe pediram que desse este passo. O primeiro ministro britânico, Keir Stamer, e o presidente americano Joe Biden se reuniram nesta sexta-feira, em Washington, para falar do tema.

Desde o começo da invasão russa na Ucrânia, Scholz se alinhou repetidamente com as decisões de Washington sobre o fornecimento de armas à Ucrânia.

O porta-voz de Scholz, Steffen Hebestreit, declarou que "as armas sobre as quais Estados Unidos e Reino Unido estão discutindo atualmente são armas que nós não fornecemos (...) e, neste sentido, não há nenhuma mudança".

No entanto, o chefe de governo alemão deve manter um delicado equilíbrio entre seu compromisso de ajudar a Ucrânia "o tempo que for necessário" e os temores de uma parte da opinião pública, preocupada com uma possível escalada com Moscou.

O partido social-democrata de Scholz, que governa em coalizão com os Verdes e os Liberais, sofreu um fracasso retumbante em duas eleições regionais recentes contra a extrema direita, que se opõe ao apoio militar à Ucrânia.

