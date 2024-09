Alcaraz classifica Espanha à 'Final 8' da Copa Davis, Argentina reage

O Grupo C também ficou definido, em Zhuhai (China), com Estados Unidos e Alemanha classificados, e Eslováquia e Chile já eliminados.

Primeiro, o veterano Roberto Bautista (36 anos, 62º) derrotou o francês Arthur Fils (25º) por 2-6, 7-5 e 6-3. E depois Carlos Alcaraz (3º no ranking da ATP) venceu Ugo Humbert (18º) com parciais de 6-3 e 6-3.

Nesta sexta-feira, os Estados Unidos venceram a Eslováquia por 3 a 0, com vitórias de Mackenzie McDonald e Brandon Nakashima antes da vitória de Austin Krajicek e Rajeev Ram na partida de duplas.

A vitória do 'Team EUA' indiretamente fez com que desaparecessem as reduzidas chances do Chile, que perdeu por 3 a 0 nas duas primeiras rodadas, de se classificar.

- Cerúndolo e Etcheverry vencem -