Tufão Yagi deixa rastro de destruição e mais de 200 mortos em sua passagem pela Ásia

Milhões de pessoas no sudeste da Ásia ainda enfrentam as consequências da passagem do tufão Yagi, que deixou mais de 200 mortes, provocou grandes inundações e muitos danos materiais.

No Vietnã, o país mais afetado pelas inundações e deslizamentos de terra provocados pelo fenômeno, o balanço de vítimas subiu nesta quinta-feira para 197 mortos. A Tailândia anunciou que nove pessoas faleceram na passagem do tufão.

O Yagi atingiu o Vietnã no fim de semana, com chuvas que inundaram grande parte do norte do país. Depois, o tufão afetou Laos, Tailândia e Mianmar, provocando deslizamentos de terra mortais e cheias de rios.