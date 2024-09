Tempestade tropical Francine avança pelo sul dos Estados Unidos

Mais de 380.000 residências e estabelecimentos estavam sem eletricidade na Louisiana pela manhã, de acordo com o site poweroutage.us, que monitora as quedas de energia.

Emissoras de televisão locais exibiram imagens de cidades devastadas pela tempestade, com algumas ruas alagadas e moradores protegendo suas propriedades com sacos de areia.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões (NHC), a tempestade deve enfraquecer à medida que avançar para o interior do país.

Algumas horas depois, Francine foi classificada como tempestade tropical, com ventos de 85 km/h, provocando uma elevação de um a dois metros do nível do mar e chuvas torrenciais em algumas áreas de Louisiana, Mississippi, Alabama e Flórida.

As escolas e universidades ao redor de Baton Rouge, a capital da Louisiana, decidiram não abrir as portas na sexta-feira.

Os membros da Guarda Nacional do Estado informaram que estão em alerta com 32 helicópteros, 387 veículos e 87 embarcações de prontidão para prestar ajuda. Foram armazenados 1,1 milhão de litros de água, que estão prontos para serem distribuídos em caso de necessidade, disseram na rede social X.

O Centro Nacional de Furacões mantém uma vigilância constante da tempestade, especialmente através do envio de aviões que sobrevoam seu centro.

De acordo com as previsões da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) no fim de maio, a temporada de furacões no Atlântico Norte (de junho a novembro) será especialmente turbulenta neste ano, principalmente pela temperatura elevada das águas dos oceanos.

2024 já foi marcado por três furacões, incluindo Beryl e Debby, que causaram dezenas de mortes no Caribe.