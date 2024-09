Reforma para eleição popular de juízes no México está pronta para ser promulgada

A controversa reforma judicial do presidente Andrés Manuel López Obrador, que faz do México o primeiro país do mundo a eleger todos os seus juízes por voto popular, está pronta para ser promulgada depois de obter o apoio de 18 congressos estaduais. A emenda constitucional, aprovada na quarta-feira (11) pela maioria governista de esquerda no Senado, precisava de ser aprovada por pelo menos 17 parlamentos regionais antes de ser sancionada pelo presidente. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Dezoito (estados) já aprovaram, então já é legal, porque o mínimo é 17", disse López Obrador em sua coletiva de imprensa diária.

O presidente acrescentou que aguardará a conclusão do processo nas 32 entidades para assinar o texto, que deverá então ser regulamentado pelo Congresso federal por meio de leis secundárias. O México será então o primeiro país a eleger todos os seus juízes por voto direto, incluindo os da Suprema Corte, o que, segundo López Obrador, limpará o poder Judiciário da corrupção e dará um "exemplo" ao mundo. O presidente, cuja popularidade ultrapassa os 70%, acusa o máximo tribunal de favorecer políticos corruptos, o crime organizado e de ser a trincheira da oposição.

Mas juízes da Suprema Corte, dos Estados Unidos, um relator da ONU e organizações de direitos humanos alertam que o voto cidadão ameaça a independência dos poderes, uma vez que os juízes podem estar sujeitos à manipulação política e ao tráfico de drogas. A eleição de quase 1.600 magistrados ocorrerá em 2025 e 2027 entre candidatos propostos igualmente pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Juízes atuais podem se inscrever. Caso contrário, permanecerão em seus cargos até que os eleitos tomem posse.

- Déficit investigativo - López Obrador, que entregará o poder à sua co-partidária Claudia Sheinbaum em 1º de outubro, promoveu a emenda no âmbito de seu confronto com a Suprema Corte, que bloqueou reformas que ampliavam a participação do Estado no setor elétrico e deixavam a segurança dos cidadãos nas mãos dos militares. Sheinbaum, eleita por esmagadora maioria em 2 de junho, garante que a reforma deixará para trás o "regime de corrupção e privilégios".