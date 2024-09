Peruanos formam longas filas para se despedir de Alberto Fujimori

"Foi um herói da paz, ninguém dava um sol por este país", disse emocionada à AFP Ana María Gando, uma aposentada de 75 anos, após esperar duas horas para ver o corpo de Fujimori na sede do Ministério da Cultura, anteriormente conhecido como Museu da Nação.

Muitos seguidores se aproximaram com fotografias, flores e com a imagem de Fujimori estampada em camisetas até o local do velório, que prosseguirá até sábado.

Uma longa fila se estendia pelos arredores do local.

"É o melhor presidente que a história do Peru já teve. Nos deu paz e criou as bases para que esta economia crescesse. O Peru será eternamente grato a ele", afirmou Olinda Chen, uma administradora de 43 anos.