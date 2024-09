Peru se despede de Fujimori, que marcou uma era sob a sombra de violações dos direitos humanos

O Peru se despede com honras de Estado de Alberto Fujimori, o ex-presidente que marcou as últimas três décadas da política peruana sob a sombra das violações dos direitos humanos, pelas quais foi preso por vários anos antes de ser perdoado em dezembro.

Fujimori, que governou o país com mão de ferro entre 1990 e 2000, na época das guerrilhas maoistas, morreu na quarta-feira (11), aos 86 anos, na residência em que vivia com seus familiares, no sudeste de Lima, após passar por um tratamento contra câncer por um tumor maligno na língua.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quase 25 anos após ter renunciado ao poder no exílio, o líder de direita de origem japonesa, mas popularmente conhecido como 'o chinês', tinha tantos seguidores como detratores.