Pequim promete 'esmagar' qualquer violação de sua soberania no Mar da China Meridional

Pequim vai "esmagar" qualquer incursão estrangeira que viole sua soberania no Mar do Sul da China, alertou nesta quinta-feira (12) um comandante militar chinês, à margem de um fórum de segurança na capital.

Alegando razões históricas, o país reivindica quase todas as pequenas ilhas, atóis e recifes do Mar da China Meridional.

A reivindicação alimenta há vários anos as tensões com os Estados Unidos, que se declaram preocupados com a liberdade de navegação nesta importante rota comercial e são aliados dos países da região - Filipinas, Vietnã, Brunei, Malásia - que contestam a soberania chinesa sobre as ilhas.