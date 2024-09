Países Baixos apreendem milhares de 'fat bikes' elétricas importadas da China

No entanto, essa tendência, especialmente popular entre os adolescentes, gera uma série de reclamações e pedidos para regulamentar seu uso.

As autoridades estão preocupadas com a facilidade com que é possível reprogramar o software que limita a velocidade dessas bicicletas, bem como com a importação de modelos com baterias mais potentes do que o permitido e aceleradores que as fazem parecer mais com motocicletas do que com bicicletas.

O uso cada vez maior de "fat bikes" também levou a um aumento significativo no número de internações em pronto-socorros, informou a organização de segurança holandesa Veiligheid.nl.