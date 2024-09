Moda sustentável brilha no tapete vermelho do cinema mexicano

"É um tapete vermelho sustentável", diz à AFP Fernández, que levou seu quarto Ariel com o filme "Heroico" na edição realizada no último sábado na cidade de Guadalajara (oeste).

María Centeno canta "Bésame mucho" nos prêmios Ariel do cinema mexicano, girando em um vestido preto confeccionado anos atrás, que ganhou vida nova graças a um projeto que reusa peças de produções cinematográficas anteriores.

"É uma grande oportunidade para gerar consciência nos tapetes vermelhos", acrescentou, em alusão ao esbanjamento que caracteriza as passarelas dos grandes eventos do cinema.

Fernández, de 53 anos, recebeu o prêmio de melhor figurino usando um maxivestido amarelo tirado do baú das lembranças, acompanhado de colete preto.

É o caso de Cassandra Ciangherotti, indicada ao prêmio de melhor atriz, que foi à cerimônia com uma peça azul-marilho, confeccionada nos anos 1950 e usada no filme de sucesso "Cantinflas" (2014).

- Moda com sentido -

De fato, os indicados nesta edição "se aproximaram porque sua ética já não combina com comprar e não voltar a usar, ou vestir roupa de uma marca muito cara", acrescentou.

Fernández trabalha em um bairro do centro da capital, onde guarda cerca de 50.000 peças, entre roupas, sapatos e acessórios, a grande maioria usada em produções cinematográficas.

Ao longo de três décadas como figurinista de cinema e televisão, a mexicana participou de outros filmes nacionais reconhecidos, como "Los Nobles: Quando os Ricos Quebram a Cara" e "Ya no estoy aquí".

"É um vestido de frente única estruturado com várias camadas de tule e rendas, que se usava muito nessa época", explicou Fernández, que ganhou um Ariel de melhor figurino por este filme.

Ela admite que em algum momento acreditou ser uma "acumuladora" e pensou em se desfazer do seu inventário, mas no final da pandemia, descobriu o impacto ambiental da moda.

As roupas estão perfeitamente separadas por modelo, cores e tamanhos.

Então, decidiu lançar o projeto "Con_Sentido", que tem uma abordagem de sustentabilidade e inclui o aluguel de peças para diretores e algumas clientes que as usam em seu cotidiano.

Ela conta que também costuma visitar com amigas os bazares da capital mexicana em busca de peças de segunda mão com estilo. "Te dão um 'look' mais original", ressalta.

As roupas recicladas não deram apenas ares de originalidade ao tapete vermelho dos Ariel, mas também trouxeram sorte para seus modelos.

Ivonne Fuentes, vestindo calças curtas de pele e camisa clara com transparências, ganhou o prêmio em design de arte pelo filme "Heroico", enquanto Adam Zoller, com um sóbrio terno escuro, arrematado com lenço na cor granada, foi contemplado pelos efeitos especiais de "Desparecer por completo".

