Memphis Depay diz que 'Deus' e suas raízes africanas o levaram ao Corinthians

O atacante da seleção holandesa Memphis Depay, contratação que sacudiu o futebol brasileiro, disse nesta quinta-feira (12) que "Deus" e a ascendência africana o motivaram a assinar com o Corinthians. Ainda atuante no futebol europeu, o jogador de 30 anos assinou contrato até julho de 2026 com o 'Timão', indicou a assessoria de imprensa do clube, que ocupa a zona de rebaixamento no Brasileirão-2024. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Alguns me perguntam: por que você está indo para o Brasil se todo mundo no Brasil quer ir para a Europa? Eu disse: não sei. Só Deus sabe o motivo, ele tem um propósito maior", disse o jogador holandês em sua primeira coletiva de imprensa no Brasil, segundo a tradução oficial para o português.

O ex-jogador do Lyon, do Barcelona e mais recentemente do Atlético de Madrid também falou sobre a nacionalidade do seu pai, um refugiado ganês que migrou para a Holanda. "O sangue que carrego vem de uma tribo de Gana, uma tribo de guerreiros", disse Depay, após desembarcar na quarta-feira no país com a maior população negra fora da África. "Percebi que tenho uma ligação com o Brasil, com o povo brasileiro, que vem de muito antes de jogar na Espanha ou na França", acrescentou, visivelmente emocionado.

- Neymar dá as boas vindas - Sua chegada foi saudada nesta quinta-feira pelo craque Neymar, afastado dos gramados há quase um ano devido a uma grave lesão no joelho. "Muito f*** esse cara ir jogar no Brasil... que venham mais e mais craques desse nível pro futebol brasileiro", escreveu o astro num story no Instagram.

Depay, um dos rostos mais conhecidos da atual geração da 'Oranje', agradeceu e disse que reza para que ele "volte para casa para abençoar novamente o seu país com o seu talento". O atacante holandês teve uma recepção maciça na quarta-feira no estádio do Corinthians, a Neo Química Arena, em São Paulo. Com o novo companheiro assistindo dos camarotes, os jogadores do Timão venceram o Juventude por 3 a 1 no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e avançaram às semifinais com um placar agregado de 4 a 3.

Segundo a imprensa, o Corinthians gastará um total de 70 milhões de reais com o reforço bombástico do meio da temporada do futebol brasileiro. Um patrocinador da equipe assumirá parte do salário de Depay. O holandês não disse qual será a data de sua estreia com a camisa do Corinthians. "Temos que ser realistas. Venho da Eurocopa e estou tentando estar pronto o mais rápido possível. Vamos ver o que a equipe médica diz", disse ele com cautela.