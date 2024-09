Lamine Yamal espera nunca deixar o Barça para se tornar 'uma lenda' do clube

O jovem atacante Lamine Yamal, um dos destaques na campanha da Espanha que levou ao título da Eurocopa em julho passado, afirmou, nesta quinta-feira (12), em uma entrevista televisiva que pretende fazer toda sua carreira no Barcelona para se tornar um grande ídolo do clube.

"Espero nunca sair [do Barcelona], quero ser uma lenda no Barça", respondeu o jogador de 17 anos no programa de sucesso "El Hormiguero", da televisão privada espanhola Antena 3.

Yamal, por suas atuações como ponta, foi uma das sensações da Espanha na Eurocopa, na qual foi eleito o melhor jogador jovem e encantou especialmente com um golaço nas semifinais na vitória por 2 a 1 sobre a França.