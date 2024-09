Incêndios seguem sem controle em Los Angeles apesar do clima mais fresco

O clima mais fresco desta quinta-feira (12) ajudou os bombeiros no combate aos incêndios fora de controle que atingem Los Angeles desde o fim de semana, mas as autoridades alertaram que o fogo pode se propagar de forma rápida e imprevisível a qualquer momento.

A sudeste de Los Angeles, o incêndio perto do aeroporto continuava crescendo, mas as temperaturas mais frias facilitavam a batalha.

Incêndios florestais fazem parte do ciclo natural e não são incomuns na Califórnia e em outras áreas do oeste dos Estados Unidos nesta época do ano, mas cientistas apontam que as mudanças climáticas alteram os padrões meteorológicos e tornam os ciclos naturais menos previsíveis.

Dois invernos úmidos, que fizeram a vegetação crescer rapidamente, juntamente com duas temporadas de incêndios leves, deixaram grandes áreas do sul da Califórnia prontas para queimar.

