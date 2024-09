'Girassóis' de Van Gogh em forma de tríptico serão exibidos em Londres

Cem anos depois de adquirir um quadro da série "Os Girassóis", a National Gallery de Londres abre no sábado (14) uma retrospectiva de Vincent Van Gogh, com três obras do pintor holandês concebidas como um tríptico e reunidas pela primeira vez.

A exposição, com o título "Van Gogh: Poets and Lovers", se concentra na obra do pintor durante os dois anos que passou no sul da França, em Arles e em Saint-Remy de Provence, entre fevereiro de 1888 e maio de 1890.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A mostra reúne 50 pinturas e desenhos de Van Gogh, com muitas obras-primas do artista, incluindo algumas que nunca saíram de coleções particulares ou museus de todo o mundo.