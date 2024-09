Federação inglesa acusa uruguaio Bentancur de má conduta contra seu companheiro Son

O meio-campista uruguaio do Tottenham, Rodrigo Bentancur, foi acusado nesta quinta-feira (12) pela Federação Inglesa (FA) de má conduta com seu companheiro sul-coreano Son Heung-min, por uma piada considerada racista.

Em entrevista em junho passado à rede uruguaia Canal 10, o jornalista perguntou a Bentancur se poderia conseguir uma camisa de seu companheiro. "Do Sonny? Ou de um primo do Sonny, são todos mais ou menos iguais", respondeu o jogador.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A organização Kick It Out, que luta contra o racismo no futebol, disse ter recebido "um número significativo" de reclamações sobre esse comentário.